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В Украине запустят “голландские” аукционы для банковских активов

Киев • УНН

 • 13788 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Сайт электронных торгов OpenMarket начинает продажи прав требований по системе “голландских” аукционов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГП “СЕТАМ”.

В Украине запустят “голландские” аукционы для банковских активов

“OpenMarket (ГП ”СЕТАМ“ Министерства юстиции Украины) начинает продажи прав требования по системе редукционов — торгов с постепенным снижением цены”, — говорится в сообщении.

По словам генерального директора ГП “СЕТАМ” OpenMarket Виктора Вишнева, голландский аукцион начинается с высокой цены, которая постепенно снижается до достижения цены продажи товара.

“Это обратный процесс английских аукционов, где товар начинает продаваться по минимальной цене, а претенденты ведут борьбу за счет увеличения своего предложения”, — добавил он.

По мнению специалистов, редукцион имеет ряд преимуществ и позволяет установить реальную рыночную цену лота на определенные категории товаров.

“Первый пакет лотов выставил VTB BANK (УКРАИНА) на общую сумму 10,6 млрд грн — это права требований к заемщикам-юридическим лицам. Эта система в целом будет способствовать успешной реализации активов, чья балансовая стоимость несколько отличается от рыночной”, - подчеркнул Вишнев.

Справка УНН.

Редукцион — это процедура проведения электронных торгов с понижением цены. Снижение цены возможно до тех пор, пока не окажется желающих заключить договор, но не ниже предельной стоимости, устанавливаемой продавцом. В случае поступления первой ставки от любого допущенного участника, торги переходят в режим классического аукциона на повышение и дальнейшее уменьшение актуальной цены прекращается.

Напомним, 18 сентября Фонд государственного имущества Украины впервые провел “голландский аукцион”, на котором было продано 12,45% акций ОАО “Эмальхимпром”.

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