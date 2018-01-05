В Україні запустять “голландські” аукціони для банківських активів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Веб-сайт електронних торгів OpenMarket розпочинає продаж прав вимоги за системою “голландських” аукціонів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДП “СЕТАМ”.
“OpenMarket (ДП „СЕТАМ“ Міністерства юстиції України) розпочинає продаж прав вимоги за системою редукціонів — торгів з поступовим зниженням ціни”, — йдеться у повідомленні.
За словами генерального директора ДП “СЕТАМ” OpenMarket Віктора Вишньова, голландський аукціон розпочинається з високої ціни, яка поступово знижується, до досягнення ціни продажу товару.
“Це зворотний процес англійських аукціонів, де товар починає продаватися за мінімальною ціною, а претенденти ведуть боротьбу за рахунок збільшення своєї пропозиції”, — додав він.
На думку спеціалістів, редукціон має низку переваг і дозволяє встановити реальну ринкову ціну лоту на певні категорії товарів.
“Перший пакет лотів виставив VTB BANK (УКРАЇНА) на загальну суму 10,6 млрд грн — це права вимоги до позичальників-юридичних осіб. Ця система в цілому сприятиме успішній реалізації активів, чия балансова вартість дещо відрізняється від ринкової”, — підкреслив Вишньов.
Довідка УНН.
Редукціон — це процедура проведення електронних торгів з пониженням ціни. Зниження ціни можливе доти, поки не виявиться охочий укласти договір, але не нижче граничної вартості, яка встановлюється продавцем. У разі надходження першої ставки від будь-якого допущеного учасника, торги переходять у режим класичного аукціону на підвищення і подальше зменшення актуальної ціни припиняється.
Нагадаємо, 18 вересня Фонд державного майна України вперше провів “голландський аукціон”, на якому було продано 12,45% акцій ПАТ “Емальхімпром”.