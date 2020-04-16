В Украине запустили онлайн-платформу для реаниматологов и анестезиологов для борьбы с COVID-19

"Мы вчера уже запустили в тестовом режиме онлайн-платформу для консультаций ведущими анестезиологами страны для всех остальных реаниматологов, которые работают, прежде всего, в тех больницах, которые определены для борьбы с COVID-19. Вчера уже присоединилось 100 медицинских учреждений, в ближайшие дни присоединятся все остальные. Что это такое? Для нас важно, чтобы анестезиологи, реаниматологи имели возможность онлайн-консультирования в режиме реального времени со своими коллегами, с более ведущими анестезиологами, которые будут им давать рекомендации, как себя вести в тех или иных случаях", - сказал Максим Степанов.

Напомним, в Зеленского обсудили поставки отечественных аппаратов ИВЛ, а также онлайн-консультации анестезиологов-реаниматологов.