Нарада з протидії COVID-19 у Зеленського: обговорили поставки вітчизняних апаратів ШВЛ

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заслухав щоденну доповідь щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у державі, під час наради обговорили поставки вітчизняних апаратів ШВЛ у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.