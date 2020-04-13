Вартість у рази менша: Зеленський оцінив можливість постачання у лікарні вітчизняних апаратів ШВЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Можливості постачання у лікарні в Україні апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) вітчизняного виробництва обговорили на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.
"На нараді обговорили можливості постачання у лікарні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва", - вказали в ОПУ.
Як зазначається, нині перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній. "Якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні", - додали в Офісі.
“Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів”, — зазначив Глава держави.
Нагадаємо, на черговій нараді у Зеленського обговорили Великдень онлайн, де вказали, що українці замовили 14 тис. посилок з пасками.