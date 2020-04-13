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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51906 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60870 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74859 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Стоимость в разы меньше: Зеленский оценил возможность поставки в больницы отечественных аппаратов ИВЛ

Стоимость в разы меньше: Зеленский оценил возможность поставки в больницы отечественных аппаратов ИВЛ

Киев  •  УНН

 • 15657 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Возможности поставок в больницы в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства обсудили на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

"На совещании обсудили возможности поставок в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства", - указали в ОПУ.

Как отмечается, в настоящее время проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний. "Если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели", - добавили в Офисе.

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", - отметил Глава государства.

Напомним, на очередном совещании у Зеленского обсудили Пасху онлайн, где указали, что украинцы заказали 14 тыс. посылок с пасками.

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