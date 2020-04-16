В Україні запустили онлайн-платформу для реаніматологів та анестезіологів для боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Україні запустили онлайн-платформу для реаніматологів та анестезіологів, на якій вони можуть отримати консультації в режимі реального часу для боротьби з COVID-19. До неї вже приєднались 100 медичних закладів. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Ми вчора вже запустили у тестовому режимі онлайн-платформу для консультацій провідними анестезіологами країни для всіх решти реаніматологів, які працюють, перш за все, в тих лікарнях, які визначені для боротьби з COVID-19. Вчора вже приєдналося 100 медичних закладів, найближчими днями приєднаються всі решта. Що це таке? Для нас важливо, щоб анестезіологи, реаніматологи мали можливість онлайн-консультування в режимі реального часу зі своїми колегами, з більш провідними анестезіологами, які будуть їм надавати поради, як себе вести в тих чи інших випадках", - сказав Максим Степанов.
Нагадаємо, у Зеленського обговорили поставки вітчизняних апаратів ШВЛ, а також онлайн-консультації анестезіологів-реаніматологів.