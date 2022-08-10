В Украине запустили чат-бот, в котором можно узнать информацию о близких в плену

Детали

Опция «Запрос о пленении» позволит родным проще и быстрее получить актуальную информацию о человеке.

В чат-боте достаточно лишь предоставить необходимую личную информацию и сообщить ФИО человека, судьбу которого пытаетесь выяснить. В течение 15 минут обрабатываются и предоставляются самые свежие данные, которые есть в распоряжении НИБа, Координационного штаба по обращению с военнопленными, других ведомств, а также – Международного Комитета Красного Креста.



Цитата

«Наша задача – найти и доставить домой всех украинских граждан, с которыми потеряна связь через войну или они попали во вражеский плен. Работа ведется постоянно. Помним о каждом и, убежден, всех вернем», - говорит руководитель НИБ Александр Смирнов

Дополнение

Главное управление разведки МО Украины призвало родственников украинских военнопленных не распространять личные данные защитников, потому что ими могут воспользоваться мошенники и спецслужбы рф.

В плену русских оккупантов находятся более ста женщин, более полутора тысяч гражданских, более двух тысяч детей-сирот вывезли принудительно.