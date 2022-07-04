ГУР закликало родичів полонених не поширювати особисті дані військових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Головне управління розвідки МО України закликало родичів українських військовополонених не поширювати особисті дані захисників, тому що ними можуть скористатися шахраї та спецслужби рф. Про це розвідка повідомила на сторінці у Facebook, пише УНН.
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Як зазначили, відомо про велику кількість випадків, коли російські спецслужби під виглядом уповноважених державних служб або "громадських організацій" виходили на зв’язок з родинами українських захисників. Свої звернення пояснювали нібито метою "надати інформацію" про військового, або "сприяти визволенню з полону".
"Важливо розуміти, що паспортні дані, посада, звання, номер частини, останнє місце перебування захисника, його фото у військовій формі тощо – важлива інформація, яка може бути використана ворогом проти самих захисників, їхніх родин та нашої країни в цілому", – ідеться у відомстві.
Крім того, інформацію можуть використати і проти рідних. Шахраї часто просять "викуп" за солдатів, проте очікувати повернення військового не варто.
У розвідці нагадали, що обміном полонених чи пошуком зниклих безвісти захисників займаються лише органи державної влади та відповідальні установи чи організації: "Дбайте про інформаційну безпеку й інфо гігієну, користуючись лише перевіреними офіційними державними ресурсами й платформами".
Доповнення
В межах масштабного обміну з російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі".
Додому повернулися бійці: Національної гвардії – 59; Військово-морських сил – 30; Збройних сил України – 28; Державної прикордонної служби України – 17; Територіальної оборони – 9; Національної поліції України – 1.