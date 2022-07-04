ГУР призвало родственников пленных не распространять личные данные военных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Главное управление разведки МО Украины призвало родственников украинских военнопленных не распространять личные данные защитников, потому что ими могут воспользоваться мошенники и спецслужбы рф. Об этом разведка сообщила на странице Facebook, пишет УНН.
Детали
На сегодня известно о большом количестве случаев, когда российские спецслужбы под видом уполномоченных государственных служб или "общественных организаций" выходили на связь с семьями украинских защитников. Свои обращения объясняли якобы целью "предоставить информацию" о военном или "способствовать освобождению из плена".
"Важно понимать, что паспортные данные, должность, звание, номер части, последнее место нахождения защитника, его фото в военной форме и т.д. – важная информация, которая может быть использована врагом против самих защитников, их семей и нашей страны в целом", – говорится в ведомстве.
Кроме того, информацию могут использовать и против родных. Мошенники часто просят "выкуп" за солдат, однако ожидать возвращения военного не стоит.
В разведке напомнили, что обменом пленных или поиском пропавших без вести защитников занимаются только органы государственной власти и ответственные учреждения или организации: "Заботьтесь об информационной безопасности и инфогигиене, пользуясь только проверенными официальными государственными ресурсами и платформами".
Дополнение
В рамках масштабного обмена с российского плена освободили 144 украинских военных, среди них 95 защитников "Азовстали".
Домой вернулись бойцы: Национальной гвардии – 59; Военно-морских сил – 30; Вооруженных сил Украины –28; Государственной пограничной службы Украины – 17; Территориальной обороны – 9; Национальной полиции Украины – 1.