В Україні запустили чат-бот, у якому можна дізнатися інформацію про близьких у полоні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Національне інформаційне бюро спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони створили чат-боту у Telegram, у якому можна дізнатися інформацію про військовополонених. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, інформує УНН.
Деталі
Опція «Запит щодо полону» дозволить рідним простіше та швидше отримати актуальну інформацію про людину.
У чат-боті достатньо лише надати необхідну особисту інформацію та повідомити ПІБ людини, долю якої намагаєтесь з’ясувати. Протягом 15 хвилин опрацьовуються та надаються найсвіжіші дані, які є у розпорядженні НІБу, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інших відомств, а також – Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Цитата
«Наша задача – знайти та доправити додому всіх українських громадян, з якими втрачено зв’язок через війну чи вони потрапили у ворожий полон. Робота ведеться постійно. Пам’ятаємо про кожного і, переконаний, усіх повернемо», -говорить керівник НІБу Олександр Смірнов
Доповнення
Головне управління розвідки МО України закликало родичів українських військовополонених не поширювати особисті дані захисників, тому що ними можуть скористатися шахраї та спецслужби рф.
У полоні російських окупантів перебувають понад сто жінок, понад півтори тисячі цивільних, понад дві тисячі дітей-сиріт вивезли примусово.