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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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В Україні запустили чат-бот, у якому можна дізнатися інформацію про близьких у полоні

В Україні запустили чат-бот, у якому можна дізнатися інформацію про близьких у полоні

Київ • УНН

 • 182674 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Національне інформаційне бюро спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони створили чат-боту у Telegram, у якому можна дізнатися інформацію про військовополонених. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, інформує УНН.

Деталі

Опція «Запит щодо полону» дозволить рідним простіше та швидше отримати актуальну інформацію про людину.

У чат-боті достатньо лише надати необхідну особисту інформацію та повідомити ПІБ людини, долю якої намагаєтесь з’ясувати. Протягом 15 хвилин опрацьовуються та надаються найсвіжіші дані, які є у розпорядженні НІБу, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інших відомств, а також – Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Цитата

«Наша задача – знайти та доправити додому всіх українських громадян, з якими втрачено зв’язок через війну чи вони потрапили у ворожий полон. Робота ведеться постійно. Пам’ятаємо про кожного і, переконаний, усіх повернемо», -говорить керівник НІБу Олександр Смірнов

Доповнення 

Головне управління розвідки МО України закликало родичів українських військовополонених не поширювати особисті дані захисників, тому що ними можуть скористатися шахраї та спецслужби рф.

У полоні російських окупантів перебувають понад сто жінок, понад півтори тисячі цивільних, понад дві тисячі дітей-сиріт вивезли примусово.

Українські Національні Новини

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