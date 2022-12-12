В Украине запустили бот-помощник для поиска "Пунктов Несокрушимости"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Украине запустили бот-помощник для поиска "Пунктов Несокрушимости", чтобы граждане могли быстрее и удобнее их найти. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко в Telegram.
Детали
Специальный бот-помощник работает в Telegram под названием @nezlamnistbot. Он содержит информацию о работе пунктов, их адресах и услугах, которые там можно получить.
Тимошенко подчеркнул, что адреса "Пунктов Несокрушимости" в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий, - Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях - не разглашаются из соображений безопасности. Информацию о работе пунктов в этих регионах граждане могут узнать в местных органах власти.
Кроме этого, в случае отсутствия связи, рекомендуется сохранить необходимые адреса или сделать скриншот.
Напомним
В Запорожье 3 декабря спасатели презентовали передвижной "Пункт несокрушимости".