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В Украине запустили бот-помощник для поиска "Пунктов Несокрушимости"

В Украине запустили бот-помощник для поиска "Пунктов Несокрушимости"

Киев • УНН

 • 689146 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Украине запустили бот-помощник для поиска "Пунктов Несокрушимости", чтобы граждане могли быстрее и удобнее их найти. Об этом сообщает УНН, ссылаясь  на страницу заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко в Telegram.

Детали

Специальный бот-помощник работает в Telegram под названием @nezlamnistbot. Он содержит информацию о работе пунктов, их адресах и услугах, которые там можно получить.

Тимошенко подчеркнул, что адреса "Пунктов Несокрушимости" в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий, - Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях - не разглашаются из соображений безопасности. Информацию о работе пунктов в этих регионах граждане могут узнать в местных органах власти.

Кроме этого, в случае отсутствия связи, рекомендуется сохранить необходимые адреса или сделать скриншот.

Напомним

В Запорожье 3 декабря спасатели презентовали передвижной "Пункт несокрушимости".

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