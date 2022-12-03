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У Запоріжжі презентували пересувний «Пункт незламності»

У Запоріжжі презентували пересувний «Пункт незламності»

Київ • УНН

 • 1160182 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Запоріжжі рятувальники презентували пересувний «Пункт незламності». Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.

Особливістю цього пункту є те, що він не розташований стаціонарно на одному місці, а за дуже короткий час може переїхати у будь-яку точку регіону.

«Він оснащений електрогенератором, супутниковим інтернетом, зарядними пристроями для гаджетів, аптечками, чайниками, чаєм та продуктами швидкого приготування. Тут можна підзарядити телефон, випити гарячого напою чи просто зігрітися. Рятувальники врахували максимальний спектр потреб сучасної людини», - йдеться у повідомленні.

Спільно із Запорізькою обласною організацією «Товариство Червоного Хреста України» у пересувному Пункті незламності обладнано куточок матері та дитини. Також тут можуть отримати допомогу не тільки люди, а й тварини з якими приходять їх господарі. Проєкт "UPAW – Хвостатим заручникам війни" облаштував спеціальний куточок, де тваринкам дадуть корм і воду.

У ДСНС додали, що від початку функціонування Пунктів незламності, які організували рятувальники Запорізької області, у них отримали допомогу вже 1872 громадян. Свою актуальність у Запоріжжі ці локації виявили з перших днів, коли почалися відключення електроенергії.

«А от 1 грудня був справді нетиповий випадок, коли рятувальники надавали невідкладну допомогу людині в одному і Пунктів незламності Запоріжжя. Того вечора до одного з Пунктів незламності міста звернувся чоловік, якому стало зле. Пан Валерій попросився в рятувальників перепочити. Співробітники Служби порятунку напоїли чоловіка чаєм. Згодом стан його здоров’я погіршився і він знепритомнів. Не зволікаючи, один з рятувальників негайно почав надавати хворому невідкладну долікарську допомогу. Тим часом інший одразу викликав медиків. До прибуття "швидкої" рятувальники підтримували чоловіка. Лікарі на місці виклику зробили чоловіку кардіограму і діагностували мікроінсульт, госпіталізувавши до обласної лікарні», - повідомили у ДСНС.

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