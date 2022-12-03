В Запорожье презентовали передвижной «Пункт несокрушимости»

Особенностью этого пункта является то, что он не находится стационарно на одном месте, а за очень короткое время может переехать в любую точку региона.

«Он снабжен электрогенератором, спутниковым интернетом, зарядными устройствами для гаджетов, аптечками, чайниками, чаем и продуктами быстрого приготовления. Здесь можно подзарядить телефон, выпить горячий напиток или просто согреться. Спасатели учли максимальный спектр потребностей современного человека», - говорится в сообщении.

Совместно с Запорожской областной организацией «Общество Красного Креста Украины» в передвижном Пункте несокрушимости оборудован уголок матери и ребенка. Также здесь могут получить помощь не только люди, но и животные, с которыми приходят их хозяева. Проект "UPAW– Хвостатым заложникам войны" обустроил специальный уголок, где животным дадут корм и воду.

В ГСЧС добавили, что с начала функционирования Пунктов несокрушимости, организованных спасателями Запорожской области, в них получили помощь уже 1872 граждан. Свою актуальность в Запорожье эти локации показали с первых дней, когда начались отключения электроэнергии.

«А вот 1 декабря был действительно нетипичный случай, когда спасатели оказывали неотложную помощь человеку в одном и пунктах несокрушимости Запорожья. В тот вечер в один из Пунктов несокрушимости города обратился человек, которому стало плохо. Валерий попросил у спасателей отдохнуть. Сотрудники Службы спасения напоили мужчину чаем. Впоследствии состояние его здоровья ухудшилось и он потерял сознание. Не мешкая, один из спасателей немедленно начал оказывать больному неотложную доврачебную помощь. Между тем, другой сразу вызвал медиков. До прибытия "скорой" спасатели поддерживали мужчину. Врачи на месте вызова сделали мужчине кардиограмму и диагностировали микроинсульт, госпитализировав в областную больницу», - сообщили в ГСЧС.