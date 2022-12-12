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В Україні запустили бот-помічник для пошуку "Пунктів Незламності"

В Україні запустили бот-помічник для пошуку "Пунктів Незламності"

Київ • УНН

 • 689149 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Україні запустили бот-помічник для пошуку "Пунктів Незламності", щоб громадяни могли швидше та зручніше їх знайти. Про це повідомляє УНН, посилаючись  на сторінку заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка у Telegram.

Деталі

Спеціальний бот-помічник працює у Telegram під назвою @nezlamnistbot. Він містить інформацію про роботу пунктів, їхні адреси та послуги, які там можна отримати.

Тимошенко наголосив, що адреси "Пунктів Незламності" у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, - Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях - не розголошуються з міркувань безпеки. Інформацію щодо роботи пунктів у цих регіонах громадяни можуть дізнатися в місцевих органах влади.

Крім цього, на випадок відсутності зв'язку, рекомендується зберегти необхідні адреси або зробити скриншот.

Нагадаємо

У Запоріжжі 3 грудня рятувальники презентували пересувний "Пункт незламності".

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