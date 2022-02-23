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В Украине ввели чрезвычайное положение

В Украине ввели чрезвычайное положение

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Украине вводят режим чрезвычайного положения кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект на внеочередном заседании, передает корреспондент УНН.

Детали

Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов. Согласно указу Президента Украины, который поддержала Рада, чрезвычайное положение вводится по всей территории Украины (кроме Луганской и Донецкой областей, а также временно оккупированного Крыма) с 00 часов 00 минут 24 февраля сроком на 30 суток.

Добавим

После регистрации законопроекта, народные депутаты сообщили, что текст указа не до конца соответствует тому, что было согласовано во время политических консультаций.

После этого, Рада направила Зеленскому письмо об изменении Указа о введении режима чрезвычайного положения в Украине.

В частности, дискуссии состоялись по следующим пунктам:
- осмотр граждан и имущества;
- запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
- регулирование теле - и радиоцентров.

Позже в обновленном указе Президента Украины Владимира Зеленского о введении режима чрезвычайного положения убрали почти все спорные пункты.

Остался запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку.

Что было раньше

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Сообщалось, что после решения СНБО ВР сегодня может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах.

После этого на сайте ВР опубликовали зарегистрированный проект Указа Президента Украины О введении чрезвычайного положения и проект закона о принятии этого указа.

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