В Україні запровадили надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. В Україні вводять режим надзвичайного стану окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект на позачерговому засіданні, передає кореспондент УНН.
Деталі
Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів. Згідно з указом, який підтримала Рада, надзвичайний стан запроваджується по всій території України (окрім Луганської та Донецької областей, а також тимчасово окупованого Криму) з 00 годин 00 хвилин 24 лютого строком на 30 діб.
Додамо
Після реєстрації законопроекту, народні депутати повідомили, що текст указу не до кінця відповідає тому, що було погоджено під час політичних консультацій.
Після цього, Рада направила до Зеленського листа про зміну Указу про введення режиму надзвичайного стану в Україні.
Зокрема, дискусії відбулися за наступними пунктами:
- огляд громадян та майна;
- заборона на виготовлення та поширення інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;
- регулювання теле - і радіоцентрів.
Пізніше в оновленому указі Президента України Володимира Зеленського про введення режиму надзвичайного стану прибрали майже всі спірні пункти.
Залишилася заборона на виготовлення та поширення інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку.
Що було раніше
Сьогодні Рада з національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.
Повідомлялося, що після рішення РНБО ВР сьогодні може проголосувати за введення надзвичайного стану в деяких регіонах.
Після цього на сайті ВР опублікували зареєстрований проект Указу Президента України про запровадження надзвичайного стану та проект закону про ухвалення цього указу.