Не можуть домовитись: глави фракцій надіслали листа Зеленському для зміни указу про запровадження режиму НС в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Голови фракцій направили лист Президенту України Володимиру Зеленському про зміну Указу про введення режиму надзвичайного стану в Україні. Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
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“Від Ради відправляється зараз лист від голів фракції на Президента щоб змінити Указ Про надзвичайний стан. Спірні пункти повинні прибрати. І буде новий Указ. О 18:40 Рада починає з бюджету 7012 і 7105", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Железняк написав, що "текст указу не до кінця відповідає тому, що було погоджено під час політичних консультацій".
За його словами, найбільші дискусії йдуть за пунктами:
- огляд громадян та майна;
- заборона на виготовлення та поширення інформації, що може дестабілізувати обстановку;
- регулювання теле - і радіоцентрів.
Додамо
Рада з національної безпеки і оборони України прийняла рішення Про введення надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.
Також повідомлялося, що після рішення РНБО ВР може проголосувати за введення надзвичайного стану в деяких регіонах.
На сайті ВР опубліковано зареєстрований проект Указу Президента України Про введення надзвичайного стану та проект закону Про прийняття цього Указу.