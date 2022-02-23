Не могут договориться: главы фракций направили письму Зеленскому для изменения указа о введении режима ЧП в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Главы фракций направили письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому об изменении указа о введении режима чрезвычайного положения в Украине. Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Цитата
“От Рады отправляется сейчас письмо от глав фракции на Президента чтобы изменить Указ про чрезвычайное положение. Спорные пункты должны убрать. И будет новый Указ. В 18:40 Рада начинает с Бюджета 7012 и 7105”, - говорится в сообщении.
Детали
Железняк написал, что “текст указа не до конца соответствует тому, что было согласовано во время политических консультаций”.
По его словам, наибольшие дискуссии идут по пунктам:
- осмотр граждан и имущества;
- запрет на изготовление и распространение информации, которая может дестабилизировать обстановку;
- регулирование теле- и радиоцентров.
Добавим
Совет по национальной безопасности и обороне Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.
Также сообщалось, что после решения СНБО ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах.
На сайте ВР опубликован зарегистрированный проект Указа Президента Украины о введении чрезвычайного положения и проект закона о принятии этого указа.