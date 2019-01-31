В Украине предложили способ убрать очереди в женские туалеты
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Киевской областной государственной администрации предложили увеличить пропорцию женских туалетов в общественных заведениях. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Киевской облгосадминистрации Лев Парцхаладзе, передает УНН.
"...поступило предложение проанализировать международный опыт и внести изменения в ГСН относительно возможного увеличения количества женских туалетов в общественных заведениях. Минимум в 2 раза, чтобы увеличить их пропускную способность", - написал Парцхаладзе.
Он пояснил, что согласно исследованиям женщинам для посещения санитарных комнат нужно на 50% больше времени, чем мужчинам, поэтому в общественных местах пропускная способность женских туалетов значительно ниже, чем мужских.
Как сообщал УНН, в обновленных нормах ГСН предусмотрен доступ к интернету в каждом гостиничном номере.
Кроме того, в Украине предложили разрешить свободную планировку квартир.