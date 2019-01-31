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В Україні запропонували спосіб прибрати черги у жіночі туалети

В Україні запропонували спосіб прибрати черги у жіночі туалети

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Київській обласній державній адміністрації запропонували збільшити пропорцію жіночих туалетів у громадських закладах. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Київської облдержадміністрації Лев Парцхаладзе, передає УНН.

"...надійшла пропозиція проаналізувати міжнародний досвід та внести зміни у ДБН щодо можливого збільшення кількості жіночих туалетів у громадських закладах. Мінімум у 2 рази, щоб збільшити їх пропускну здатність", - написав Парцхаладзе.

Він пояснив, що згідно з дослідженнями жінкам для відвідування санітарних кімнат потрібно на 50% більше часу, ніж чоловікам, тому в громадських місцях пропускна здатність жіночих туалетів значно нижча, ніж чоловічих.

Як повідомляв УНН, в оновлених нормах ДБН передбачений доступ до інтернету в кожному готельному номері.

Крім того, в Україні запропонували дозволити вільне планування квартир

Українські Національні Новини

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