В Україні запропонували спосіб прибрати черги у жіночі туалети
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Київській обласній державній адміністрації запропонували збільшити пропорцію жіночих туалетів у громадських закладах. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Київської облдержадміністрації Лев Парцхаладзе, передає УНН.
"...надійшла пропозиція проаналізувати міжнародний досвід та внести зміни у ДБН щодо можливого збільшення кількості жіночих туалетів у громадських закладах. Мінімум у 2 рази, щоб збільшити їх пропускну здатність", - написав Парцхаладзе.
Він пояснив, що згідно з дослідженнями жінкам для відвідування санітарних кімнат потрібно на 50% більше часу, ніж чоловікам, тому в громадських місцях пропускна здатність жіночих туалетів значно нижча, ніж чоловічих.
Як повідомляв УНН, в оновлених нормах ДБН передбачений доступ до інтернету в кожному готельному номері.
Крім того, в Україні запропонували дозволити вільне планування квартир.