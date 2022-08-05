В Украине заработала программа "Свой сад": получено 6,5 тысяч заявок на создание или расширение предприятий

Цитата

“Сейчас уже получено 6,5 тысячи заявок на создание или расширение имеющихся предприятий. 6 тысяч заявок на микрогранты до 250 тысяч гривен. 100 заявок по программе создания новых теплиц и новых садов. Более 400 заявок по программе создания новых перерабатывающих предприятий. Все это уже в ближайшие месяцы конвертируется в тысячи рабочих мест”, – сообщил он.

Детали

Правительство также вносит определенные поправки в порядок предоставления соответствующих грантов.

В частности, внесут изменения в программу поддержки перерабатывающих предприятий. Теперь гранты по этой программе смогут получить и физические лица-предприниматели.

Также размер гранта будет привязан к необходимости создать определенное количество рабочих мест.

“Вторая часть изменений касается программы микрогрантов. Сделаем поощрение для малых фермерских хозяйств. Расширяем направления, на которые можно тратить деньги. Теперь это закупка сырья, материалов, животных, программного обеспечения и других услуг и товаров, связанных с производством”, – добавил премьер.

Дополнение

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что около 8 тысяч внутренне перемещенных лиц благодаря программе "еРабота" получили работу, но это количество еще далеко от потребности.