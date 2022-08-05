В Україні запрацювала програма “Свій сад”: отримано 6,5 тисяч заявок на створення або розширення підприємств

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“Зараз уже отримано 6,5 тисяч заявок на створення або розширення наявних підприємств. 6 тисяч заявок на мікрогранти до 250 тисяч гривень. 100 заявок за програмою створення нових теплиць і нових садів. Більше 400 заявок за програмою створення нових переробних підприємств. Усе це вже найближчими місяцями конвертується в тисячі робочих місць”, – повідомив він.

Деталі

Уряд також вносить певні правки в порядок надання відповідних грантів.

Зокрема, внесемо зміни в програму підтримки переробних підприємств. Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці.

Також розмір гранту буде прив’язаний до необхідності створити певну кількість робочих місць.

“Друга частина змін стосується програми мікрогрантів. Зробимо заохочення для малих фермерських господарств. Розширюємо напрямки, на які можна витрачати кошти. Тепер це закупівля сировини, матеріалів, тварин, програмного забезпечення та інших послуг і товарів, пов’язаних із виробництвом”, – додав прем’єр.

Доповнення

Віце прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що близько 8 тисяч внутрішньо переміщених осіб завдяки програмі "єРобота" отримали роботу, але ця кількість ще далека від потреби.