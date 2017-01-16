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В Украине запатентовали новый танк T-Rex

В Украине запатентовали новый танк T-Rex

Киев • УНН

 • 55753 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Инженерная группа "Арей", известная ранее под названием "Азов", опубликовала в сети патент на новый украинский танк T-Rex, передает УНН со ссылкой на Национальный промышленный портал.

Отмечается, что новый украинский танк будет иметь бронированный корпус с элементами динамической защиты, моторно-трансмиссионная установка и ходовая часть будут модернизированы на базе Т-64, Т-64Б, Т-64БВ, Т-72.

Корпус танка предусматривает установление для размещения экипажа танка модуля управления, выполненного как герметизированная полностью бронированная со всех сторон капсула с рабочими местами экипажа танка, с необходимыми системами жизнеобеспечения экипажа приборами наблюдения, слежения за целью, управления стрельбой и работой автоматизированного механизма зарядки.

При этом модуль управления является съемным и может быть отдельно полностью демонтирован и изменен.

Как сообщал УНН, Николаевский бронетанковый завод приступил к разработке улучшенной версии БРДМ-2.

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