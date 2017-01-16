В Україні запатентували новий танк T-Rex

Зазначається, що новий український танк матиме броньований корпус з елементами динамічного захисту, моторна-трансмісійна установка та ходова частина будуть модернізовані на базі Т-64, Т-64Б, Т-64БВ, Т-72.

Корпус танка передбачає встановлення для розміщення екіпажу танка модуля управління, який виконано як герметизована суціально броньована з усіх боків капсула з робоичи місцями екіпажу танка з необхідними системами життєзабезпечення екіпажу приладами спостереження, стеження за ціллю, управління стрільбою і роботою автоматизованого механізму заряджання.

При цьому модуль керування є знімним та може бути окремо повністю демонтовано та змінено.

Як повідомляв УНН, Миколаївський бронетанковий завод розпочав розробку поліпшеної версії БРДМ-2.