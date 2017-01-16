В Україні запатентували новий танк T-Rex
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Інженерна група “Арей”, відома раніше під назвою “Азов”, опубліковала у мережі патент на новий український танк T-Rex, передає УНН з посиланням на Національний промисловий портал.
Зазначається, що новий український танк матиме броньований корпус з елементами динамічного захисту, моторна-трансмісійна установка та ходова частина будуть модернізовані на базі Т-64, Т-64Б, Т-64БВ, Т-72.
Корпус танка передбачає встановлення для розміщення екіпажу танка модуля управління, який виконано як герметизована суціально броньована з усіх боків капсула з робоичи місцями екіпажу танка з необхідними системами життєзабезпечення екіпажу приладами спостереження, стеження за ціллю, управління стрільбою і роботою автоматизованого механізму заряджання.
При цьому модуль керування є знімним та може бути окремо повністю демонтовано та змінено.
Як повідомляв УНН, Миколаївський бронетанковий завод розпочав розробку поліпшеної версії БРДМ-2.