В Украине зафиксировано увеличение производства водки

По сравнению с мартом 2017 года производство водки в марте 2018 года увеличилось в 2,5 раза, или на 0,589 млн дал. В январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017 года производство водки уменьшилось на 32,4%, или на 1,284 млн дал до 2,680 млн дал.

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По сравнению с мартом 2017 годом производство коньяка в марте 2018 года уменьшилось на 8%, или на 12,8 тыс. дал. В январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017 года производство коньяка уменьшилось на 12,4%, или на 52,2 тыс. дал до 368,7 тыс. дал.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя.

Как сообщал УНН, по итогам 2017 года производство легальной водки в Украине сократилось на 20%. Теневой рынок спиртного при этом растет, и на сегодня составляет уже порядка 50-70%.

Эксперты отмечают, что украинцы не снижают уровень потребления алкоголя, а просто переходят на более дешевый и менее качественный суррогат или контрафакт.

По оценкам ЕК в Украине масштабы контрафактный алкогольной продукции достигли таких размеров, что угрожает странам ЕС.