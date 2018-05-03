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В Україні зафіксовано збільшення виробництва горілки

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У березні порівняно з лютим виробництво горілки (без урахування міцних спиртних напоїв) збільшилося на 6,2%, або на 0,058 млн дал, до 0,991 млн дал, а коньяку - зменшилася на 1,3%, або на 1,9 тис. дал до 146,7 тис. дал. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.

В Україні зафіксовано збільшення виробництва горілки

У порівнянні з березнем 2017 року виробництво горілки в березні 2018 року збільшилося в 2,5 рази, або на 0,589 млн дал. У січні-березні 2018 року порівняно з січнем-березнем 2017 року виробництво горілки зменшилося на 32,4%, або на 1,284 млн дал до 2,680 млн дал.

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Порівняно з березнем 2017 роком виробництво коньяку в березні 2018 року зменшилося на 8%, або на 12,8 тис. дал. У січні-березні 2018 року порівняно з січнем-березнем 2017 року виробництво коньяку зменшилося на 12,4%, або на 52,2 тис. дал до 368,7 тис. дал.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя.

Як повідомляв УНН, за підсумками 2017 року виробництво легальної горілки в Україні скоротилося на 20%. Тіньовий ринок спиртного при цьому зростає, і на сьогодні становить уже близько 50-70%.

Експерти відзначають, що українці не знижують рівень споживання алкоголю, а просто переходять на більш дешевий і менш якісний сурогат або контрафакт.

За оцінками ЄК, в Україні масштаби контрафактної алкогольної продукції досягли таких розмірів, що загрожує країнам ЄС.

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