В Украине задекларировали уже более 83 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. С начала года украинцы задекларировали общий доход в сумме 83,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.
В ходе декларационной кампании гражданами подано почти 529 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировано общий доход в сумме 83,6 млрд грн, что почти на 26 млрд грн, или на 45% больше чем в прошлом году.
В то же время, граждане определили к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц на сумму более 3,2 млрд грн. Это больше по сравнению с прошлым годом на 57%, или на 1,2 млрд грн.
Сумма военного сбора к уплате составляет 465,5 млн грн, что на 205,7 млн грн больше, чем в предыдущем году.
Напомним, в конце апреля украинцы задекларировали 47 млрд гривен.