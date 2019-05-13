В Україні задекларували вже понад 83 млрд грн

У ході деклараційної кампанії громадянами подано майже 529 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано загальний дохід у сумі 83,6 млрд грн, що майже на 26 млрд грн, або на 45% більше ніж у минулому році.

В той же час, громадяни визначили до сплати податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб на суму більше ніж 3,2 млрд грн. Це більше порівняно з минулим роком на 57%, або на 1,2 млрд грн.

Сума військового збору до сплати становить 465,5 млн грн, що на 205,7 млн грн більше, ніж у попередньому році.

Нагадаємо, наприкінці квітня українці задекларували 47 млрд гривень.