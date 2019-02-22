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В Украине запретили порошок для производства стерильных лекарственных форм

В Украине запретили порошок для производства стерильных лекарственных форм

Киев  •  УНН

 • 40937 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Танган 40". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

На основании поступления срочного сообщения от Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Житомирской области (от 12.02.2019 № 2) по установлению ООО фирма "Новофарм-Биосинтез" факта несоответствия лекарственного средства Танган 40, порошок (субстанция) в пакетах двойных полиэтиленовых для производства стерильных лекарственных форм, серии 20180403, производства Шанхай Хуамао Фармасьютикал Ко., Лтд., Китай, эксклюзивно для Фармаспейс Ко., Лимитед, Гонконг, Китай, по показателям "Молекулярно-массовое распределение", "идентифи- кация "... ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩАЮ реализацию и применение лекарственного средства ТАНГАН 40, порошок (субстанция) в пакетах двойных полиэтиленовых для производства стерильных лекарственных форм, серии 20180403, производства Шанхай Хуамао Фармасьютикал Ко., Лтд., Китай, эксклюзивно для Фармаспейс Ко., Лимитед, Гонконг, Китай, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - говорится в сообщении.

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Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие вышеуказанной серии лекарственного средства.

При выявлении образцов этого лекарственного средства, предприятие должно принять меры по:

  • изъятию из обращения путем помещения в карантин;
  • информированию территориального органа Гослекслужбы по месту расположения относительно выполнения данного распоряжения;
  • предотвращению приобретения, реализации и применения лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.

"Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории. Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины", - добавили в Гослекслужбе.

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Справка УНН: "Танган 40" используется для производства стерильных лекарственных форм.

Как сообщал УНН, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрель".

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