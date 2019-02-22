В Україні заборонили порошок для виробництва стерильних лікарських форм
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Танган 40". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
На підставі надходження термінового повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області (від 12.02.2019 № 2) щодо встановлення ТОВ фірма “Новофарм-Біосинтез” факту невідповідності лікарського засобу ТАНГАН 40, порошок (субстанція) у пакетах подвійних поліетиленових для виробництва стерильних лікарських форм, серії 20180403, виробництва Шанхай Хуамао Фармасьютікал Ко., Лтд., Китай, ексклюзивно для Фармаспейс Ко., Лімітед, Гонконг, Китай, за показниками “Молекулярно-масовий розподіл”, “Ідентифікація”... ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу ТАНГАН 40, порошок (субстанція) у пакетах подвійних поліетиленових для виробництва стерильних лікарських форм, серії 20180403, виробництва Шанхай Хуамао Фармасьютікал Ко., Лтд., Китай, ексклюзивно для Фармаспейс Ко., Лімітед, Гонконг, Китай, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у повідомлені.
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Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність вищевказаної серії лікарського засобу.
При виявленні зразків цього лікарського засобу, суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо:
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- вилучення його з обігу шляхом вміщення в карантин;
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- інформування територіального органу Держлікслужби за місцем розташування стосовно виконання даного розпорядження;
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- запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.
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"Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території. Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України", - додали у держлікслужбі.
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Довідка УНН: "Танган 40" використовується для виробництва стерильних лікарських форм.
Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Клопідогрель".