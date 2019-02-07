В Україні заборонили популярний препарат від кашлю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу "Аскоріл". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"Відповідно до Конституції України, статей 15, 22, 55 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, статей 15, 21 Закону України “Про лікарські засоби”, Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 647...на підставі встановлення факту невідповідності серії 05181756 лікарського засобу АСКОРІЛ, таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці, виробництва Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія, вимогам методів контролю якості до реєстраційного посвідчення № UA/11237/01/01 препарату за показником “Кількісне визначення. Сальбутамол”: ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу АСКОРІЛ, таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці, серії 05181756, виробництва Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія", - сказано у повідомлені.
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Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження необхідно вжити заходи щодо:
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- перевірки наявності лікарського засобу АСКОРІЛ, таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці, серії 05181756, виробництва Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Індія;
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- вилучення його з обігу шляхом повернення постачальнику (виробнику) та/або подальшої передачі на утилізацію або знищення;
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- інформування територіального органу Держлікслужби про виконання даного розпорядження;
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- запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.
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Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.
Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України.
Довідка УНН: "Аскоріл" - застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях.
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