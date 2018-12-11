В Україні заборонили розчин для інфузій через побічну реакцію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Розчин Рінгера". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"На підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр МОЗ” від 26.11.2018 № 3795/4-4 про випадок непередбаченої побічної реакції при застосуванні серії АМ698/1-1 лікарського засобу РОЗЧИН РІНГЕРА, розчин для інфузій по 400 мл у пляшках, виробництва ТОВ “Юрія-Фарм”, Україна (реєстраційне посвідчення № UA/2400/01/01), та у відповідності до Конституції України... ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу РОЗЧИН РІНГЕРА, розчин для інфузій по 400 мл у пляшках, серії АМ698/1-1, виробництва ТОВ “Юрія-Фарм”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано в повідомлені.
Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність вищевказаної серії лікарського засобу.
У разі виявлення вказаного препарату вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом поміщення в карантин, про що повідомити територіальний орган Держлікслужби за місцем розташування.
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Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби за місцем розташування.
Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України.
Довідка УНН: "Рінгера розчин" - розчини для внутрішньовенного введення. Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу.
Як повідомляв УНН, 2 грудня тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Рінгера розчин", серії 490818, розчин для інфузій по 400 мл у контейнері з полівінілхлориду, по 1 контейнеру у плівковій упаковці, українського виробництва через випадок непередбаченної побічної реакції.