В Украине запретили раствор для инфузий через побочную реакцию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Раствор Рингера". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
"На основании сообщения ГП "Государственный экспертный центр МЗ" от 26.11.2018 № 3795/4-4 о случае непредвиденной побочной реакции при применении серии АМ698/1-1 лекарственного средства "Раствор рингера", раствор для инфузий 400 мл в бутылках, производства ООО "Юрия-Фарм", Украина (регистрационное удостоверение № UA / 2400/01/01), и в соответствии с Конституцией Украины ... временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Раствор рингера", раствор для инфузий 400 мл в бутылках, серии АМ698/1-1, производства ООО "Юрия-Фарм", Украина, до отдельного решения Гослекслужбы службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - говорится в сообщении.
Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие вышеуказанной серии лекарственного средства.
В случае выявления указанного препарата принять меры по изъятию его из оборота путем помещения в карантин, о чем уведомить территориальный орган Гослекслужбы по месту расположения.
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Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы по месту расположения.
Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.
Справка УНН: "Рингера раствор" - растворы для внутривенного введения. Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса.
Как сообщал УНН, 2 декабря временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Рингера раствор", серии 490818, раствор для инфузий 400 мл в контейнере из поливинилхлорида, по 1 контейнеру в пленочной упаковке, украинского производства из-за случая непредусмотрение побочной реакции.