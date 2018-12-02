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В Україні заборонили розчин для внутрішнього введення через побічну реакцію

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Рінгера розчин". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"Тимчасово заборонити реалізацію та застосування лікарського засобу "Рінгера розчин", серії 490818, розчин для інфузій по 400 мл у контейнері з полівінілхлориду, по 1 контейнеру у плівковій упаковці, українського виробництва через випадок непередбаченної побічної реакції", - сказано у повідомлені.

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Всі аптеки мають помістити даний лікарський засіб у карантин до окремого розпорядження Держлікслужби.

Довідка УНН: "Рінгера розчин" - Розчини для внутрішньовенного введення. Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу.

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Як повідомляв УНН, в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Клопідогрель".

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