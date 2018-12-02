В Україні заборонили розчин для внутрішнього введення через побічну реакцію

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Рінгера розчин". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.