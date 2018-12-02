В Украине запретили раствор для внутреннего введения из-за побочной реакции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Рингера раствор". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Рингера раствор", серии 490818, раствор для инфузий 400 мл в контейнере из поливинилхлорида, по 1 контейнеру в пленочной упаковке, украинского производства из-за случая непредусмотреной побочной реакции", - говорится в сообщении.
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Все аптеки должны поместить данное лекарственное средство в карантин до отдельного распоряжения Гослекслужбы.
Справка УНН: "Рингера раствор" - раствор для внутривенного введения. Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса.
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Как сообщал УНН, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрель".