В Украине запретили популярный препарат от кашля

"Согласно Конституции Украины, статей 15, 22, 55 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении", статей 15, 21 Закона Украины " О лекарственных средствах", Положение о Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.2015 № 647 ... на основании установления факта несоответствия серии 05181756 лекарственного средства АСКОРИЛ, таблетки, по 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной упаковке, производства Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Индия, требованиям мет одел контроля качества в регистрационное удостоверение № UA / 11237/01/01 препарата по показателю "Количественное определение. Сальбутамол": ЗАПРЕЩАЮ реализацию, хранение и применение лекарственного средства АСКОРИЛ, таблетки, по 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной упаковке, серии 05181756, производства Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Индия ", - говорится в сообщении.



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Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения необходимо принять меры по:



проверке наличия лекарственного средства АСКОРИЛ, таблетки, по 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной упаковке, серии 05181756, производства Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Индия;



изъятия из обращения путем возврата поставщику (производителю) и/или последующей передачи на утилизацию или уничтожение;



информирование территориального органа Гослекслужбы о выполнении данного распоряжения;



предотвращения приобретения, реализации и применения лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.



Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.

Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.



Справка УНН: "Аскорил" - применяемые при кашле и простудных заболеваниях.



Как сообщал УНН, в Украине запретили популярный препарат от гриппа.