В Украине за восемь дней войны погибло 19 полицейских

Детали

Сообщается, что полицейские продолжают усиленно работать в условиях военного положения - фиксируют преступления, проводят эвакуацию населения, несут службу на блокпостах, проверяют документы, осматривают транспортные средства, разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству.

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"К сожалению, за восемь дней войны погибли 19 полицейских, 60 получили ранения, 2 - безвестно исчезли. Все - при выполнении служебных задач по противодействию российскому врагу", - говорится в сообщении.

Дополнение

С начала войны в Украине, которую инициировала Российская Федерация, российские вражеские силы потеряли уже 9 тысяч человек.