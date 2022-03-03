В Украине за восемь дней войны погибло 19 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. За восемь дней полномасштабной войны России против Украины погибло 19 полицейских, 60 получили ранения, двое пропали без вести. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.
Детали
Сообщается, что полицейские продолжают усиленно работать в условиях военного положения - фиксируют преступления, проводят эвакуацию населения, несут службу на блокпостах, проверяют документы, осматривают транспортные средства, разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству.
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"К сожалению, за восемь дней войны погибли 19 полицейских, 60 получили ранения, 2 - безвестно исчезли. Все - при выполнении служебных задач по противодействию российскому врагу", - говорится в сообщении.
Дополнение
С начала войны в Украине, которую инициировала Российская Федерация, российские вражеские силы потеряли уже 9 тысяч человек.