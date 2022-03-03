В Україні за вісім днів війни загинуло 19 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. За вісім днів повномасштабної війни Росії проти України загинуло 19 поліцейських, 60 отримали поранення, двоє зникли безвісти. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національної поліції України.
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Повідомляється, що поліцейські продовжують посилено працювати в умовах воєнного стану – фіксують злочини, проводять евакуацію населення, несуть службу на блокпостах, перевіряють документи, оглядають транспортні засоби, розшукують диверсантів та протидіють мародерству.
Цитата
"На жаль, за вісім днів війни загинуло 19 поліцейських, 60 отримали поранення, 2 – безвісно зникли. Всі – під час виконання службових завдань з протидії російському ворогу", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Від початку війни в Україні, яку ініціювала Російська Федерація, російські ворожі сили втратили вже 9 тисяч осіб.