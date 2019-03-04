В Украине за выходные совершено почти 70 нарушений избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. За выходные в Украине зафиксировано в общей сложности почти 70 нарушений избирательного законодательства. Об этом свидетельствуют данные МВД Украины с карты информационно-аналитической системе "Выборы-2019", передает УНН.
За субботу, 2 марта зафиксировано 30 нарушений избирательного законодательства. За воскресенье, 3 марта всего было зафиксировано 37 правонарушений, из них неклассифицированные - 2, остальные события, нарушающие избирательное законодательство - 34.
В то же время, в воскресенье в Черновицкой области было зафиксировано 1 уголовное преступление по ст. 296 ч. 2 - хулиганство.
Также, за прошедшие выходные больше всего правонарушений было совершено в Киевской, Одесской и Донецкой областях.
Напомним, в Украине с начала предвыборной кампании полиция уже открыла 107 уголовных производств.