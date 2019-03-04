В Україні за вихідні здійснено майже 70 порушень виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. За вихідні в Україні зафіксовано загалом майже 70 порушень виборчого законодавства. Про це свідчать дані МВС України з карти інформаційно-аналітичної системи "Вибори-2019", передає УНН.
За суботу, 2 березня зафіксовано 30 порушень виборчого законодавства. За неділю, 3 березня загалом було зафіксовано 37 правопорушень, з них некласифіковані – 2, інші події, що порушують виборче законодавство – 34.
Водночас, у неділю в Чернівецькій області було зафіксовано 1 кримінальне правопорушення за ст. 296 ч. 2 – хуліганство.
Також, за минулі вихідні найбільше правопорушень було здійснено в Київській, Одеській, та Донецькій областях.
Нагадаємо, в Україні з початку передвиборчої кампанії поліція вже відкрила 107 кримінальних проваджень.