В Украине за неделю нашли 370 пропавших детей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. За прошедшую неделю, с 3 по 9 июня, в Украине было сообщено об исчезновении 375 несовершеннолетних. Работниками полиции было найдено и возвращено домой 370 детей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
"С 3 по 9 июня было сообщено об исчезновении 375 несовершеннолетних. Полицейские вернули домой 370 детей", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Сумах ищут несовершеннолетнюю девушку.
Также напомним, в Днепропетровской области исчезли двое несовершеннолетних.
Напомним, что в течение прошлого 2018 года без вести пропали 8692 человека.