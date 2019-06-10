В Украине за неделю нашли 370 пропавших детей

"С 3 по 9 июня было сообщено об исчезновении 375 несовершеннолетних. Полицейские вернули домой 370 детей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Сумах ищут несовершеннолетнюю девушку.

Также напомним, в Днепропетровской области исчезли двое несовершеннолетних.

Напомним, что в течение прошлого 2018 года без вести пропали 8692 человека.