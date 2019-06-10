В Украине за неделю нашли 370 пропавших детей

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 9150 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 29893 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 109065 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106626 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134889 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143418 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129591 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129980 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131195 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153318 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Украине за неделю нашли 370 пропавших детей

В Украине за неделю нашли 370 пропавших детей

Киев  •  УНН

 • 10287 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. За прошедшую неделю, с 3 по 9 июня, в Украине было сообщено об исчезновении 375 несовершеннолетних. Работниками полиции было найдено и возвращено домой 370 детей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.

"С 3 по 9 июня было сообщено об исчезновении 375 несовершеннолетних. Полицейские вернули домой 370 детей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Сумах ищут несовершеннолетнюю девушку.

Также напомним, в Днепропетровской области исчезли двое несовершеннолетних.

Напомним, что в течение прошлого 2018 года без вести пропали 8692 человека.

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