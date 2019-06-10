В Україні за тиждень знайшли 370 зниклих дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. За минулий тиждень, з 3 по 9 червня, в Україні було повідомлено про зникнення 375 неповнолітніх. Працівниками поліції було знайдено та повернуто додому 370 дітей. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"З 3 по 9 червня було повідомлено про зникнення 375 неповнолітніх. Поліцейські повернули додому 370 дітей", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Сумах шукають неповнолітню дівчину.
Також нагадаємо, на Дніпропетровщині зникли двоє неповнолітніх.
Нагадаємо, що впродовж минулого 2018 року безвісти зникли 8 692 людини.