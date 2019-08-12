В Украине за неделю утонули почти 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На водоемах в Украине за неделю с 5 по 11 августа погибли 28 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"В течение недели на водных объектах погибло 28 человек", - указали в ведомстве.
Напомним, на прошлой неделе под Одессой в воде нашли тело мальчика, которого унесло в открытое море.
Добавим, ежегодно в Европейском регионе тонут 1,4 тысячи детей.
Как сообщал УНН, в Украине с начала года утонули более 850 человек.