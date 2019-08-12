В Україні за тиждень втопилися майже 30 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На водоймах в Україні за тиждень з 5 по 11 серпня загинули 28 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 28 осіб", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, минулого тижня під Одесою у воді знайшли тіло хлопчика, якого віднесло у відкрите море.
Додамо, щорічно в Європейському регіоні тонуть 1,4 тисячі дітей.
Як повідомляв УНН, в Україні з початку року втопилось понад 850 людей.