Знайдено тіло хлопчика, якого віднесло у відкрите море під Одесою

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Водолази дістали з води тіло хлопчика, який кілька днів тому зник у Чорному морі. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в Одеській області.

"9 серпня о 10:40 на відстані 70 - 80 метрів від берега у районі с. Григорівка виявлено загиблого хлопчика, водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення дістали тіло з води. На місці події з родичами та близькими загиблого працюють психологи ДСНС", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, загалом було обстежено 25 кілометрів узбережжя та дно Чорного моря на площі 14350 кв. м.

Як повідомляв УНН, хлопчик 2006 року народження зник у Чорному морі ввечері 7 серпня після того, як його разом із вітчимом під час купання накрило хвилею та понесло в море. Інцидент стався у селі Григорівка Одеської області.

Чоловіка вдалося врятувати прикордонниками на катері.

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