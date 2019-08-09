У Чорному морі другу добу шукають зниклого хлопчика

Повідомлення про те, що у селі Григорівка у Лиманському районі, в акваторії Чорного моря хлопчик 2006 р.н. разом з вітчимом 1966 р.н. пішли купатися поблизу несанкціонованого пляжу і їх накрило хвилею та понесло в море, рятувальники отримали 7 серпня о 20:00.

Чоловіка, як зазначається, вдалося врятувати прикордонникам на катері. Водолазами аварійно-рятувального загону спеціального призначення розпочато пошуки хлопчика.

"Для пошуків зниклого також задіяно прикордонну службу, катер ПРК-01 "Морської пошуково-рятувальної служби" та катер "Акур" порту "Южний". Загалом разом обстежено 25 кілометрів узбережжя та дно Чорного моря на площі 14350 кв. м. Пошуки тривають", - вказали рятувальники.

Нагадаємо, громадянин Молдови потонув у Чорному морі, перекинувшись з матрацу.