В Черном море вторые сутки ищут пропавшего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Малолетний мальчик пропал в Черном море вечером 7 августа после того, как его вместе с отчимом во время купания накрыло волной и унесло в море. Подростка до сих пор ищут. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Сообщение о том, что в селе Григорьевка в Лиманском районе, в акватории Черного моря мальчик 2006 г.р. вместе с отчимом 1966 г.р. пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа и их накрыло волной и унесло в море, спасатели получили 7 августа в 20:00.
Мужчину, как отмечается, удалось спасти пограничникам на катере. Водолазами аварийно-спасательного отряда специального назначения начаты поиски мальчика.
"Для поисков пропавшего также задействована пограничная служба, катер ПРК-01 "Морской поисково-спасательной службы" и катер "Акура" порта "Южный". В общем вместе обследовано 25 километров побережья и дно Черного моря на площади 14350 кв. м. Поиски продолжаются", - указали спасатели.
Напомним, гражданин Молдовы утонул в Черном море, перевернувшись с матраса.