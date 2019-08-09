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Найдено тело мальчика, которого унесло в открытое море под Одессой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Водолазы достали из воды тело мальчика, который несколько дней назад исчез в Черном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.

"9 августа в 10:40 на расстоянии 70-80 метров от берега в районе с. Григорьевка выявлен погибший мальчик, водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения достали тело из воды. На месте происшествия с родственниками и близкими погибшего работают психологи ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, всего было обследовано 25 километров побережья и дно Черного моря на площади 14350 кв. м.

Как сообщал УНН, мальчик 2006 года рождения пропал в Черном море вечером 7 августа после того, как его вместе с отчимом во время купания накрыло волной и унесло в море. Инцидент произошел в селе Григорьевка Одесской области.

Мужчину удалось спасти пограничниками на катере.

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