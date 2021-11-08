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В Украине за годы независимости производство мяса птицы выросло на 98%

Киев • УНН

 • 36118 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине производство мяса птицы с 1990 по 2020 гг. выросло на 98%, передает УНН со ссылкой на инфографический справочник "Агробизнес Украины".

В Украине за годы независимости производство мяса птицы выросло на 98%

Так, в 1990 году было произведено 708 тыс. т мяса птицы, тогда как в 2020 году - 1 405 тыс. т (+98%).

Производство других видов мяса в Украине упало. В частности, производство свинины уменьшилось на 56% - до 697 тыс. т, производство говядины и телятины - упало на 84%, до 345 тыс. т.

Производство других видов мяса сократилось на 75%.

Мясо птицы, в частности курятина - остается самым популярным мясом в Украине.

К теме

Добавим, что единственной курятиной в Украине, которая подтвердила отсутствие антибиотиков, остается “Наша Ряба”. Во время независимого тестирования специалисты исследовали, что производитель (МХП) не использует антибиотики в течение всего процесса выращивания птицы.

Отметим, что продукция МХП экспортируется в более 80 стран мира, что свидетельствует о высоком качестве и безопасности мяса.

В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.

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